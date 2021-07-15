الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 07:17 م

الصحة العالمية: احتمالية ظهور متحورات جديدة لكورونا أكثر خطورة

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الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها من سوء التوصيف لجائحة (كوفيد-19) على أنها تقترب من نهايتها، عندما لا يكون ذلك على وشك الانتهاء فعليا.اضافة اعلان


وأشار غيبريسوس، خلال إحاطته الإعلامية حول آخر مستجدات (كوفيد-19) في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقدته المنظمة، اليوم الخميس، إلى أن لجنة الطوارئ، التي اجتمعت يوم أمس، حذرت من الاحتمال القوي لظهور وانتشار عالمي لمتحورات جديدة للفيروس، ربما تكون أكثر خطورة، وأكثر صعوبة في السيطرة عليها.

 




 

 


 

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