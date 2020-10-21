الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

17 مطلوباً في قبضة الأمن مصنفون بالخطير جداً ومطالبات باستمرار الحملة

توضيح حكومي حول سبب تعطيل الحضانات ورياض الاطفال

عزل بلدة برما في جرش وفرض حظر شامل فيها اعتباراً من صباح الخميس

الامن يوضح حقيقة العثور على فتاة مقطوعة الرأس بعمان

المغرب: 51 وفاة و3254 إصابة جديدة بكورونا

إيرلندا وويلز تفرضان إغلاقاً شاملا لاحتواء كورونا

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل ايام الجمع

الامن يعلن حصيلة اليوم الرابع للحملات الامنية على البلطجية

التعليم العالي تعلن قرارات هامة لطلبة الجامعات

الحكومة : دوام الامهات الموظفات اللاتي لديهن أطفال سيكون عن بعد




الأربعاء، 21-10-2020 05:05 ص

الصحة العالمية : ارتفاع اسبوعي غير مسبوق في حالات كورونا

g4-2-e1583958524797


الوكيل الاخباري - سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي ما يمثل ارتفاعاً قياسياً للحالات على أساس أسبوعي . 

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أسبوعي أصدرته الثلاثاء: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى كوفيد-19 الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبياً" . 

وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول)، حسب التقارير المتوفرة أكثر من 40 مليون حالة، بينها 1.1 مليون حالة وفاة . 

وأشارت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد 2443594 إصابة جديدة بالمرض و36547 وفاة. والارتفاع الأكبر تم تسجيله من 12 إلى 18 أكتوبر في أوروبا حيث أكدت المنظمة رصد 927433 إصابة جديدة في زيادة بنسبة 25 في المئة مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق . 

اضافة اعلان
 

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e4c38372-84ee-49bc-ab39-b3865ad33a5d

لبنان : 1392 اصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

المكسيك تسجل 555 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

مصر تسجل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

90212306_3745324878832704_2268563264315064320_n

تونس : 24 وفاة و 1723 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

كورونا

المغرب: 51 وفاة و3254 إصابة جديدة بكورونا

كورونا الصين مصدر

إيرلندا وويلز تفرضان إغلاقاً شاملا لاحتواء كورونا

أخبار متعلقة
aaf8c0d0-8378-4c9f-a855-e80f5fc91b15

الصحة العالمية : ننصح الجميع اخذ مطعوم ضد الإنفلونزا قبل دخول الشتاء

rlPTEadr8XoMntQDJlRJQemV9ode5GXIaD1Gjom3

الصحة العالمية تحذر من مناعة القطيع لمواجهة كورونا

g4-2-e1583958524797

الصحة العالمية : الأيام الأربعة الماضية كانت الأسوأ منذ بدء كورونا حتى الآن

تو

تونس: 826 إصابة جديدة بكورونا

المانيا

ألمانيا: 19 وفاة و2143 إصابة جديدة بكورونا

مو

موريتانيا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا