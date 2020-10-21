الصحة العالمية : ارتفاع اسبوعي غير مسبوق في حالات كورونا

الوكيل الاخباري - سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي ما يمثل ارتفاعاً قياسياً للحالات على أساس أسبوعي .



وأفادت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أسبوعي أصدرته الثلاثاء: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى كوفيد-19 الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبياً" .



وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول)، حسب التقارير المتوفرة أكثر من 40 مليون حالة، بينها 1.1 مليون حالة وفاة .



وأشارت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد 2443594 إصابة جديدة بالمرض و36547 وفاة. والارتفاع الأكبر تم تسجيله من 12 إلى 18 أكتوبر في أوروبا حيث أكدت المنظمة رصد 927433 إصابة جديدة في زيادة بنسبة 25 في المئة مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق .

اضافة اعلان



المصدر - روسيا اليوم



