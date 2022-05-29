الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تحذير من ضربات الشمس اليوم

بنيامين نتنياهو يقتحم حائط البراق

تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية تتراجع خلال الربع الأول من 2022

الأردن والإمارات ومصر يوقعون مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

توقع رفع أسعار المحروقات محلياً 5% خلال حزيران المقبل

190 مليون دينار تحويلات الاردنيين في قطر خلال 5 أشهر

الخارجية تحذر اسرائيل من مسيرة الاعلام الاستفزازية و التصعيدية في القدس

حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج

مصر.. هدوء بسوق الصرف مع تماسك الجنيه مقابل الدولار

الاتحاد الأوروبي يدرس إعفاء النفط الروسي الوارد عبر خطوط الأنابيب من الحظر

الأحد، 29-05-2022 10:41 ص

الصحة العالمية: الوضع الوبائي لفيروس كورونا يشهد تراجعا

shutterstock_1626085978-New-V2-scaled


الوكيل الإخباري - قال الدكتور أحمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط أن الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا يشهد تراجعاً في معدلات الاصابات والوفيات على الصعيد العالمي وهو أمر مبشر بفضل مظلة التلقيح والتطعيم لكنه عاد .

وانتقد المنظري خلال مداخلة " عبر تطبيق " سكايب " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": إقدام بعض البلدان على رفع الاجراءات الاحتياطية والقيود قائلاً : كنت راجع من جنيف الناس في مختلف المطارات مش ملتزمة بالاجراءات وهذا أمر مقلق قد يدعو ويؤدي لزيادة الاصابات "

وحول احتمالية اللجوء للتطعيم مجدداً قال : بعض البلدات بدأت تشجع مواطنيها على الحصول على الجرعة الرابعة من اللقاح ولكن هناك عزوف من قبل الافراد للحصول عليه وأتوقع أن لايكون هذا إتجاه عالمي لان تكون الجرعة الرابعة هي السائدة لعزوف الاقبال عليها ".

اضافة اعلان

 

أخبار اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
96

الصحة السعودية ..408 إصابات جديدة بـ كورونا

20d9f2e41a8eed4386b96dcb3f4ce5c7

المغرب يمدد الطوارئ الصحية مجدداً رغم تحسن الوضع الوبائي

thumbs_b_c_339d9489c663ac2a9c72678c442da13d

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا في العراق

1204941

البنك الدولي يوافق على تقديم 500 مليون دولار لتركيا لتوفير لقاحات كورونا

Doc-P-421823-637892637055824662

كوريا الشمالية تعلن السيطرة على تفشي فيروس كورونا

كورونا9

88 ألف إصابة جديدة بالحمى في كوريا الشمالية

أخبار متعلقة
2020-05-14T091318Z_109352113_RC29OG941GUS_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA

ست وفيات في كوريا الشمالية جراء حمى بعد رصد إصابات بكوفيد

3GnedzEqickw9sP3jZFy2oOvDYOMND89oGbkrd4x

الصين توصي مواطنيها بتقليل السفر إلى الخارج حتى نهاية الجائحة

1049512597_0_126_2501_1532_1920x0_80_0_0_d5e641d86743194770b5322ac163c968

زعيم كوريا الشمالية: كورونا أكبر صدمة لبلادنا وقادرون على مواجهته

1610700000000000000000

البيت الأبيض يعلن تجاوز حصيلة وفيات كورونا عتبة المليون

4149141

إصابات كورونا اليومية تشهد تراجعاً في روسيا

w1280-p4x3-2020-03-12T104858Z_808898947_RC2AIF9RFUAE_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-EUROPE-AIRPORTS-FRANCE

هكذا باتت آخر آمال الأوروبيين بسبب كورونا