الصحة العالمية : انخفاض الإصابات اليومية بكورونا

الوكيل الإخباري - أظهرت الإحصاءات الأخيرة تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية تحذر من التراخي في مواجهة الجائحة.



ويشهد عدد الإصابات اليومية بالفيروس انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي، في توجه تم تسجيله في كل أنحاء العالم، وبلغ هذا المؤشر أمس الأربعاء، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، 348 ألف حالة.

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ووصلت حصيلة الحالات اليومية بفيروس كورونا الثلاثاء لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، ويتزامن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات مع إجراءات العزل العام وتشديد القيود على التجمعات والحركة في الوقت الذي تجري فيه الحكومات حسابات توازن دقيقة بين ضرورة وقف الموجات المتعاقبة من الجائحة والحاجة إلى إعادة الناس للعمل والأطفال إلى المدارس.



المصدر : روسيا اليوم

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