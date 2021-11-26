الصحة العالمية تعلق على السلالة الجديدة من كورونا

الوكيل الاخباري- علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، على اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

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واعتبرت المنظمة أن فهما أفضل للمتحورة الجديدة يحتاج إلى أسابيع عدة.



أثار تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا الذعر في العديد من دول العالم، وتحديدا في أوروبا، حيث بدأت بعض الدول في اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وصول السلالة الجديدة إلى أراضيها.



ومن بين الإجراءات، اقتراح من المفوضية الأوروبية بتعليق الرحلات الجوية القادمة من دول جنوب القارة الأفريقية.



وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تريد وقف السفر الجوي من جنوب قارة إفريقيا لمواجهة انتشار متغير جديد للفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.



وفي برلين، أعلن وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته، ينس سبان، الجمعة أن بلاده ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا بسبب المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

المصدر: بي بي سي