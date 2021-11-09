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الثلاثاء، 09-11-2021 10:27 ص

الصحة العالمية : لا وجود لمتحور هيهي

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الوكيل الإخباري-أكد جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية عدم وجود متحور جديد لفيروس كورونا تحت مسمى "هيهي".

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وقال عصمت إن "هذا المتحور غير موجود وليس له أهمية على الإطلاق وليس هناك متحور باسم مدينة أو بلد، وغير معترف به في منظمة الصحة العالمية".


وأضاف: "متحورات فيروس كورونا موجودة وستظل موجودة بكثرة ولكن أهم شيء في المتحور عدة أمور، هي سرعة الانتشار والمضاعفات ومقاومته للقاح".

 

وقال: "لم يظهر متحور لكورونا بعد "دلتا" سوى متحور "مو"، ومنظمة الصحة العالمية بعد أول ظهور لكوفيد19 وكان البعض يطلق عليه الفيروس الصيني، اعتبرته تنمرا وقررت أن المتحورات يتم تسميتها بالحروف ومتحورات كوفيد19 دون استخدام الأسماء أو البلاد".

 

روسيا اليوم

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