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الإثنين، 10-01-2022 10:35 م

الصحة العالمية: موجات جديدة متوقعة لفيروس كورونا كل 4 أشهر

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الوكيل الاخباري - أفادت منظمة الصحة العالمية بأن العالم قد يشهد موجة جديدة من فيروس كورونا كل أربعة أشهر، وفقًا لخبير عالمي في هذا المرض.

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ورداً على سؤال حول احتمال حدوث زيادة في الفيروس التاجي مرتين أو ثلاث مرات في السنة، قال الدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا: "الطريقة التي ينشط بها هذا الفيروس، هو أنه يتراكم ثم يندفع بشكل كبير، ثم ينخفض مرة أخرى، ثم يرتفع مرة أخرى كل ثلاثة أو أربعة أشهر".


وبحسب موقع "essexlive"، قال نابارو إنه من الصعب التنبؤ بالمستقبل، "لكنني أوافق على أن النمط، كما أعتقد، الذي سيحدث مع هذا الفيروس هو الطفرات المستمرة، والتعايش مع الفيروس يعني القدرة على الاستعداد لهذه الطفرات والاستجابة بسرعة حقًا عند حدوثها".


وتابع المبعوث الخاص للمنظمة: "يمكن أن تستمر الحياة، ويمكننا إعادة الاقتصاد إلى العمل مرة أخرى في العديد من البلدان، ولكن علينا فقط أن نحترم الفيروس حقا وهذا يعني وجود خطط جيدة بالفعل للتعامل مع الطفرات المفاجئة"، منوها أن الفيروس سيشكل وضعا صعبا للغاية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، "ولكن يمكننا أن نرى النهاية في الأفق".

وأشار نابارو أنه سيكون هناك الكثير من المطبات "لكن من الواضح حقًا أنه لا يوجد مجال لفرض قيود كبيرة في أي بلد، وخاصة البلدان الفقيرة"، مؤكدا أن على الناس أن تستمر في العمل، "وبالتالي هناك بعض الخيارات الصعبة للغاية بالنسبة للسياسيين في الوقت الحالي".

 

سبوتنيك

 




 

 


 

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