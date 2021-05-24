الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تعلن عن أرقام محدثة خاصة بالاستشارات الطبية لمطاعيم كورونا

توضيح حول القرارات الحكومية التخفيفية القادمة

وزير العمل يلتقي السفيرة الكندية

سلطنة عمان: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

كيف تطورت خدمات الترخيص والتنظيم المروري في مئة عام ؟

التوثيق الملكي يعرض جريدة صادرة بمناسبة عيد الاستقلال

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

العثور على جثة طفل بجانب سيل الزرقاء

بدء حملة تطعيم اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بالأزرق

الإثنين، 24-05-2021 02:50 م

الصحة العالمية: وفاة ما لا يقل عن 115 ألف عنصر طبي بكورونا

unnamed (1)


الوكيل الإخباري- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن ما لا يقل عن 115 ألف شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لقوا حتفهم بسبب كوفيد -19.

وأضاف غيبريسوس، في افتتاح الدورة الرابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية" على الرغم من أن الأرقام والمعطيات غير كاملة، فإننا نعتقد أن ما لا يقل عن 115 ألف عنصر من العاملين في المجال الطبي، دفعوا أعلى ثمن لحماية الآخرين".

اضافة اعلان

ووصفهم المدير العام للمنظمة، بالأبطال الحقيقيين.


وزاد" في كثير من الأحيان لا يتوفر لدى العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم ما يكفي من المعدات والأدوية لإنقاذ الأرواح، وهم يتقاضون على جهودهم الشاقة والمحفوفة بالخطر، الأجور الزهيدة، ولا ينالون الاحترام المطلوب، وظروف عملهم ليست آمنة".


تنعقد جمعية الصحة العالمية من 24 مايو إلى 1 يونيو في شكل افتراضي عبر الفيديو. والموضوع الرئيسي للدورة الرابعة والسبعين للجمعية، هو ضرورة إنهاء الوباء الحالي في أقرب وقت ممكن، والاستعداد للوباء القادم من خلال بناء عالم أكثر صحة وأمانا وأكثر عدلا.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كمن

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

60ab886b4236046e430080f9

انطلاق إنتاج لقاح 'سبوتنيك V' الروسي في الهند

4202127235255378173016

مقاطعة كيبيك الكندية تعلن إنهاء حظر التجول أواخر الشهر

ووهان

مفاجأة من معهد ووهان.. إصابة 3 باحثين بكورونا قبل انتشاره

60ab40314236042895347899

وزارة الصحة السعودية تحسم جدلا حول الجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا

صين

الصين .. 18 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
هند

البيت الأبيض يخطط لدعم إضافي وسريع للقطاع الصحي الهندي