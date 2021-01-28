الخميس 28-01-2021
الوكيل الاخباري

الأردنية : امتحان الكفاية الخميس المقبل

التربية للوكيل: رابط دوام الطلبة متاح حتى بداية الفصل الدراسي

لماذا ارتفعت أسعار بطاقات الشحن الخلوية بالاردن ؟

وزير العمل يكشف عن فرص عمل جديدة للاردنيين

النعيمي: لا عطلة صيفيّة هذا العام ... خبر غير صحيح

البنك المركزي : البنوك ملتزمة بتأجيل اقساط القروض

تعميم من وزارة التربية بشأن الدوام بالمدارس اعتباراً من الاحد

الملك : جائحة كورونا دقت ناقوس الخطر

الملك يشارك في اجتماع أجندة دافوس اليوم

أسعار الذهب الخميس 28/1/2021

الخميس، 28-01-2021 02:14 م

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

الصين تبحث في التحقيق بأصل كورونا

ح
توضيحية


الوكيل الإخباري - ناقش رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية ما شياووي التعاون بشأن تعقب منشأ فيروس كورونا مع رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء.

اضافة اعلان
 

ووفقا لبيان صدر على موقع NHC على الإنترنت اليوم الخميس، فقد تبادل الرجلان أيضا وجهات النظر حول تقييم الوقاية والاستجابة للأمراض المعدية.


وكان فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية يحقق في أصول جائحة كوفيد -19 غادر فندق الحجر الصحي اليوم لبدء العمل الميداني، بعد أسبوعين من وصوله إلى مدينة ووهان الصينية.


وخضع فريق العلماء للحجر بعد وصوله إلى ووهان حيث ظهر الفيروس في أواخر عام 2019.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
اير

إيران تصادق على استخدام سبوتنيك V الروسي ضد كورونا

1-1411099

لقاح كورونا.. نجل مطور 'اللقاح الأشهر' يكشف الحقيقة

5e6aedb4a3101282065c32a3

دولة أوروبية تمر بمرحلة مروعة من الجائحة

حساسية-سعال

دراسة تكشف عن أعراض قد تكون علامات مبكرة للاصابة بكورونا!

4f8bbfc4-340a-4bb5-b577-1e65296c2c55

بشرى لمصابي كورونا .. علاجان جديدان بالأجسام المضادة

فل

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
AFP_8ZF3U2

نيوزيلندا ترصد أول إصابة بفيروس كورونا منذ شهرين

image

العالم يقترب من تسجيل 100 مليون إصابة بفيروس كورونا

afb6ae7f60ab24c01af686c751928006 (Custom)

خبراء الصحة العالمية يصلون إلى ووهان للكشف عن أصل كورونا

920202618220313007749

تونس تقر الحظر الشامل وتعلق دوام المدارس

5ff454ed4c59b77e7f4ee157

إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا في لندن

بحوث

الصين .. بحوث طبية تؤكد السيطرة على وباء كورونا