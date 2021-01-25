الصين تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الــ 24 الماضية.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في بيان، أن 117 من الإصابات الجديدة محلية، لافتة الى تراجع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 45 .

واشارت اللجنة في تقريرها اليومي إلى ان من بين الاصابات المحلية، تم تسجيل 67 حالة في مقاطعة جيلين و35 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ و11 حالة في مقاطعة خبي وثلاث حالات في بلدية بكين وحالة واحدة في بلدية شانغهاي.



ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا 89115 اصابة، بينما بقي إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.



-- (بترا)

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