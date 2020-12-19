السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

بدء تقديم طلب للحصول على الدعم النقدي - رابط

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

بعد صخرة ذيبان .. صخرتان تثيران اعجاب المواطنين تعرف عليهما - صور

الاجهزة الامنية على مداخل المستشفيات ... خطوة تلقى ترحيب المواطنين

الكمامة اصبحت رفيق المواطنين في كل مكان .. فما مصيرها ؟

%9.63 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

انخفاض ملحوظ بأعداد إصابات كورونا بالأردن

القطامين: قرار سيوفر 18 ألف فرصة عمل

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

الأرصاد تحذر من الصقيع هذه الليلة

السبت، 19-12-2020 09:04 ص

الصين تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

5fdb2b8a4c59b7752a2d9b70


الوكيل الإخباري- اعلنت الصين اليوم السبت عن تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ، في البر الرئيسي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، 3 حالات منها محلية العدوى و14 حالة وافدة.

اضافة اعلان

وقالت اللجنة الصحية في بيان اليوم، إن إجمالي الاصابات بالفيروس التاجي في البر الرئيسي الصيني بلغ 4093 حالة وافدة، غادرت3829 حالة منها المستشفيات بعد التعافي، ولا يزال 264 شخصا يتلقون العلاجات الطبية، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.


وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86806 حالات حتى يوم الجمعة، بما في ذلك 307 مرضى لا يزالون قيد العلاج.


وقال التقرير إن إجمالي 81865 مريضا غادروا المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء، بينما حصد المرض أرواح 4634 شخصا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مك

المغرب .. 50 وفاة جديدة بكورونا

من

ألمانيا تسجل 700 وفاة جديدة بكورونا

image (2)

ولاية كاليفورنيا الأمريكية تتحول الى بؤرة لفيروس كورونا

5fdd230a4236045a0d1f2b36

انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا

5fdcf9914c59b737ea2e1d23

فريق تحقيق من منظمة الصحة العالمية يزور الصين لبحث منشأ كورونا

1123

إسبانيا تسجل 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
11202028173158280078921

الصين تسجل 18 إصابة بفيروس كورونا

5fc204ed4c59b743d935ec9f

روسيا تسجل 510 حالات وفاة و27100 إصابة جديدة بكورونا

120-073302-china-reports-cases-coronavirus_700x400

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

10202021115434391508274

الصين تسجل 5 اصابات جديدة بكورونا

5f3f62c44c59b7049317301f

الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

10202030165559345043022

الصين تسجل 17 إصابة بفيروس كورونا