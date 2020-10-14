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الأربعاء، 14-10-2020 09:03 ص

الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت الصين اليوم الاربعاء، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، منها 14 جاءت من الخارج، و6 محلية في مقاطعة شاندونغ.

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وتقوم حكومة مدينة تشينغداو، الواقعة في مقاطعة شاندونغ، بحملة فحوص لفيروس كورونا على مستوى المدينة بعد سلسلة من الإصابات مرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج .


وذكرت اللجنة الصحية الوطنية أنه تم ايضا تسجيل 18 إصابة بكورونا بدون أعراض، ولا تعتبر الصين هؤلاء المرضى حالات مؤكدة.


ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في الصين حتى الآن 85661 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.


 




 

 


 

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