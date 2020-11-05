الصين تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- سجلت وزارة الصحة الصينية، اليوم الخميس، 28 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال ال 24 ساعة الماضية، 20 منها حالات وافدة.

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وقالت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي، ان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني، بلغ 86115 حالة، يتلقى 400 منهم العلاج الطبي، فيما اعتبرت تسع اصابات بحالة خطرة.



وأضافت ان 81081 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس التاجي، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني.



وقالت اللجنة ان 825 حالة دون أعراض بينها 485 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني لا تزال تخضع للملاحظة الطبية.

المصدر: بترا



