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الإثنين، 19-07-2021 01:15 م

العراق يحذر من كارثة كبرى بسبب عدم التزام الأشخاص بإجراءات الوقاية من كورونا

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الوكيل الإخباري- حذر المتحدث باسم دائرة صحة محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، بزار موسى، اليوم الاثنين، من "كارثة كبرى" بسبب عدم التزام الأشخاص بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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وقال موسى، إن "الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر، وما لم يلتزم الأشخاص بالإجراءات الوقائية، فإن كارثة كبرى ستحدث".


وأضاف، "هناك زيادة كبيرة في أعداد المصابين الذين بحاجة للعناية الصحية في المستشفيات، وقمنا بتأمين سيارات الطوارئ في أربيل وأطرافها".


وأشار موسى، إلى "تلقي أكثر من 60 ألف شخص فقط للقاح في أربيل".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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