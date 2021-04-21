الأربعاء 21-04-2021
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الأربعاء، 21-04-2021 08:40 م

1.5 مليون إصابة

القارة الأمريكية .. نحو 40 ألف وفاة بكورونا خلال أسبوع

القارة
توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت منظمة الصحة لعموم الدول الأمريكية "باهو" بأن منطقة أمريكا سجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع الماضي وما يقرب من (40) ألف وفاة مرتبطة بالفيروس.

وأوضحت المنظمة في إفادة صحفية أن "جميع بلدان أمريكا الوسطى تقريبا تبلغ عن ارتفاع في حالات العدوى بالفيروس".

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ولفتت إلى أن استخدام "جوازات اللقاحات" سيؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص من بلدان القارة، بسبب ضعف عمليات التلقيح ضد كورونا في المنطقة.


وفي البرازيل حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 370 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية فيها أكثر من 14 مليونا و43 ألف إصابة حتى الآن، تليها المكسيك التي تجاوز فيها عدد الوفيات 213 ألف حالة، وسجلت أكثر من مليونين و31 ألف إصابة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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