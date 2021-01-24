الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

الحاج فاضل حسن عشران العجارمة في ذمة الله

سمو الأمير علي ينعى مهنا الدرة

أمانة النواب تكشف حقيقة العوازل والاغطية الخشبية بالمجلس

وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي مهنا الدرة

المدارس الخاصة: مستعدون لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الثاني

تطورات ساخنة في قضية فتاة مستشفى الجامعة

والد الشهيد أحمد الزغول يروي للوكيل تفاصيل مؤثرة في حياة ابنه - صور

اعتماد رخص المهن المنتهية للعامين الماضيين لإصدار تصاريح العمل

الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

المعونة للوكيل : مساعدات نقدية لهذه الفئة خلال الشتاء

الأحد، 24-01-2021 04:19 م

الكشف عن امكانية تساقط الشعر لدى مرضى فيروس كورونا

0bcb6a47-3dbc-404b-8783-dc8133b988b1_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري - يمكن أن يتساقط الشعر لدى من أصابهم فيروس كورونا بعد مرور أسابيع من تعافيهم من "كوفيد – 19".

اضافة اعلان

أعلنت ذلك أخصائية الأمراض الجلدية والنسائية، يلينا بابايفا في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

 

وقالت إن "تساقط الشعر لدى المرضى والذي سببه "كوفيد – 19" هي ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة وتحدث غالبا ما بعد مرور شهر ونصف الشهر أو شهرين من الإصابة بـ "كوفيد – 19" ولا تشكل خطورة على المرضى، إذ أنها مجرد رد فعل على فيروس كورونا. وبعد ذلك يستعاد كل شيء".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020-03-25t164949z_1853513163_rc24rf9vbf3q_rtrmadp_3_health-coronavirus-saudi

السعودية تسجل 186 إصابة جديدة بكورونا مقابل 211 حالة شفاء

cbb8dcf9-773f-4990-bfae-e6e9f3343b2e_16x9_1200x676

أمريكا: تلف ما يقرب من 2000 جرعة من لقاح موديرنا بسبب خطأ موظف

_116569136_841b0b7a-4114-4714-9d0a-89746f485c28

سعر الجرعة الواحدة 2000 يورو.. عقار ألماني لعلاج كورونا

_115110707_mediaitem115110704

بريطانيا.. حالات جديدة من كورونا المتحور البرازيلي والجنوب إفريقي

lebanon

لبنان يستبدل الحجر الفندقي بالمنزلي للقادمين إلى بيروت

863

روسيا: 490 وفاة و 21127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
160723118799716200

هل ينبغي تطعيم المتعافي من كورونا؟

thumbs_b_c_197380374381b4b7db603393afef7822

وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي لدينا كارثي

5f914a67423604289b3a0c50

12 وفاة و792 اصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

ألمانيا: 240 وفاة و أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

الأردن في المرتبة 39 عالميا بإصابات كورونا

1-1403103

بريطانيا .. اكتشاف طبي جديد يحمل أملاً في الحد من انتشار كورونا