الكشف عن امكانية تساقط الشعر لدى مرضى فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - يمكن أن يتساقط الشعر لدى من أصابهم فيروس كورونا بعد مرور أسابيع من تعافيهم من "كوفيد – 19".

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أعلنت ذلك أخصائية الأمراض الجلدية والنسائية، يلينا بابايفا في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقالت إن "تساقط الشعر لدى المرضى والذي سببه "كوفيد – 19" هي ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة وتحدث غالبا ما بعد مرور شهر ونصف الشهر أو شهرين من الإصابة بـ "كوفيد – 19" ولا تشكل خطورة على المرضى، إذ أنها مجرد رد فعل على فيروس كورونا. وبعد ذلك يستعاد كل شيء".

روسيا اليوم

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