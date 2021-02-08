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الإثنين، 08-02-2021 02:49 م

الكشف عن درجات الحرارة المفضلة لدى فيروس كورونا!

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الوكيل الاخباري - نقلت وسائل الإعلام الروسية عن وزارة الصحة، أن فيروس كورونا المستجد يفضل درجات الحرارة الباردة.

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وأشارت وزارة الصحة الروسية أن فيروس كورونا المستجد قادر على العيش في وسط جاف ثلاثة أيام بشرط أن تكون درجة حرارة الغرفة (20-25 درجة مئوية)، كما يعيش فيروس كورونا في وسط سائل ما يصل إلى سبعة أيام.


ويمكن أن يعيش فيروس كورونا أكثر من 14 يوما، في حال انخفضت درجات الحرارة إلى أربعة درجات مئوية.


ولا يناسب فيروس كورونا درجات الحرارة العالية، حيث يعيش يوم واحد فقط في درجة حرارة 37 درجة مئوية، ويعطل نشاطه خلال 45 دقيقة في درجة حرارة 56 درجة مئوية ويعيش خمس دقائق فقط عند درجة حرارة 70 درجة مئوية.


ويدخل الفيروس جسم الإنسان من خلال ظهارة (النسيج الطلائي) الجهاز التنفسي العلوي والمعدة والأمعاء.

 

سبوتنيك

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