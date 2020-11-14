السبت 14-11-2020
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السبت، 14-11-2020 10:24 ص

الكشف عن عامل بسيط يمنع تفشي فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - نصح طبيب روسي بضرورة تهوية المنازل بشكل جيد في فترة وباء فيروس "كورونا"، من أجل الحد من تفشي الفيروس.

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قال الطبيب يفغيني كوماروفسكي، بأن تهوية المنازل تحد من تفشي الفيروس، في الوقت الذي يقوم به السكان بإغلاق منافذ منازلهم بشكل محكم في فصل الشتاء للمحافظة على الدفئ.


وأضاف كوماروفسكي، في الغرف ذات الرطوبة 40-60٪، تستقر جزيئات الفيروس التاجي بأقل ما يمكن، بينما تبقى لفترة أطول في الهواء الجاف.


وتابع "عندما بدأ موسم التدفئة، أغلق الناس نوافذهم، وعندما كان الناس محشورين في المباني، أصبحنا نرى زيادة في معدل الإصابة".


مضيفا من الضروري الآن التركيز على تهوية المباني والحفاظ على الرطوبة العالية.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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