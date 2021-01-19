الكويت تسجّل إصابتين بكورونا المتحور

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء عن رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بفيروس كورونا المتحور.ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن نتائج فحوصات "PCR" للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين إلا أن الفحص الذي أجري في مطار الكويت أثبت إصابتھما بالفيروس.وأضاف، انه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة، مشيرا الى أنه عند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتھما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.