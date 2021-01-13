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الأربعاء، 13-01-2021 07:28 ص

17 وفاة جديدة

المغرب .. تراجع ملموس في وفيات كورونا

مغرب
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، 801 إصابة، و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع ملموس لمؤشر ضحايا الجائحة على أساس يومي.

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وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد  "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 801، لتصل إلى مستوى 453789 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 18654 تعتبر نشطة.


وتأتي الحصيلة بعد تراجع ملموس في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أن بلغ يوم 8 يناير 1543 حالة، وفي 9 يناير 1416، وفي 10 يناير 895، وفي 11 يناير 456.


وأضافت الوزارة أنها رصدت 17 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 7784 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.


ويمثل هذا العدد انخفاضا لمؤشر الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا في المملكة بعد أن بلغ يوم 8 يناير 40 حالة، وفي 9 يناير 24، وفي 10 يناير 34، وفي 11 يناير 24.
وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1345 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 427351 بمعدل تعاف بلغ 94.2%.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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