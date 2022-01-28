المغرب يدشن مصنعاً للقاحات كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت المغرب البدء بتدشين مصنع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصنيع 20 لقاحاً من ضمنها 3 لقاحات مضادة لـ (كوفيد - 19).

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وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يُقدر رأس مال المشروع بـ 500 مليون يورو، وذلك للمساهمة في توفير السيادة اللقاحية للمملكة المغربية وضمان الاكتفاء الذاتي لها من اللقاحات وجعلها منصة رائدة للبيوتكنولوجيا، إضافة إلى توفير هذه اللقاحات للقارة الإفريقية.



ورعى العاهل المغربي الملك محمد السادس في إقليم بنسليمان، حفل اطلاق مشروع المصنع الذي سيعمل في أقل من 3 سنوات على توفير نسبة كبيرة من اللقاحات من خلال دمج البحث الصيدلاني والتطوير السريري لتصنيع المنتوجات البيوصيدلية ذات الضرورة الكبرى.



ويطمح المشروع، على المدى الطويل ( 2023 - 2030)، إلى إحداث قطب إفريقي للإبتكار البيوصيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالمياً.

المصدر: بترا