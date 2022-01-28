الجمعة 28-01-2022
الوكيل الاخباري

الدولار يتجه إلى أكبر مكسب أسبوعي في 7 أشهر بدعم توقعات رفع الفائدة

ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق

الأرصاد تتوقع تعرض المملكة لـ٤ منخفضات الشهر المقبل

تراجع أسعار اليورو عالميا لأدنى مستوى منذ حزيران 2020

الفلبين توقع صفقة صواريخ مضادة للسفن مع الهند

المغرب يدشن مصنعاً للقاحات كورونا

جامعات تعلن تأجيل امتحاناتها السبت وتأخير دوام الأحد - تحديث مستمر

انخفاض أسعار النفط عالميا

وزارة الحج والعمرة: لا تمديد لتأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

15 وفاة و 4224 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

الجمعة، 28-01-2022 05:46 م

المغرب يدشن مصنعاً للقاحات كورونا

127-102510-sahel-saharan-corona-vaccine-morocco_700x400


الوكيل الاخباري- أعلنت المغرب البدء بتدشين مصنع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصنيع 20 لقاحاً من ضمنها 3 لقاحات مضادة لـ (كوفيد - 19).

اضافة اعلان


وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يُقدر رأس مال المشروع بـ 500 مليون يورو، وذلك للمساهمة في توفير السيادة اللقاحية للمملكة المغربية وضمان الاكتفاء الذاتي لها من اللقاحات وجعلها منصة رائدة للبيوتكنولوجيا، إضافة إلى توفير هذه اللقاحات للقارة الإفريقية.


ورعى العاهل المغربي الملك محمد السادس في إقليم بنسليمان، حفل اطلاق مشروع المصنع الذي سيعمل في أقل من 3 سنوات على توفير نسبة كبيرة من اللقاحات من خلال دمج البحث الصيدلاني والتطوير السريري لتصنيع المنتوجات البيوصيدلية ذات الضرورة الكبرى.


ويطمح المشروع، على المدى الطويل ( 2023 - 2030)، إلى إحداث قطب إفريقي للإبتكار البيوصيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالمياً.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61f3c7254c59b758e63477d1

الولايات المتحدة تدعو الصين لتخفيف قواعدها الصارمة المتعلقة بكوفيد

61f3b5ac4236047fa974ac1f

عالم روسي يشكك بخطورة الفيروس المكتشف في جنوب إفريقيا

OIP (4)

دولتان عربيتان تتصدران أفضل الدول في التعايش مع كورونا

كوروزنا احذر

علماء يكشفون سبب سرعة انتشار أوميكرون

173-101002-children-all-ages-susceptible-corona_700x400

ما مدى تأثير متحور أوميكرون على الأطفال؟

روسيا كورونا

روسيا: لأول مرة منذ بدء الجائحة إصابات كورونا تقترب من 100 ألف

أخبار متعلقة
image145544545

كورونا حول العالم: 315 مليون إصابة و 5 ملايين وفاة

20200302030838838

الأجسام المضادة بعد الشفاء من كورونا قد تكون خطيرة !

How_to_Cope_If_Someone_in_Your_House_Gets_COVID

علامة غريبة قد تدل على إصابتك بكورونا

main_image61d32ed906ed3

اميركا تسمح بالجرعة المعززة للأطفال من 12 إلى 15 عاما

iStock-1205778458-1585222310

900 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

covid-19-self-test-kit--1-

8 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين