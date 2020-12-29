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الثلاثاء، 29-12-2020 08:08 ص

لأشخاص عائدين من بريطانيا

الهند : اكتشاف 6 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

هند
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الثلاثاء، أنها اكتشفت 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى أشخاص عائدين من بريطانيا في الأسابيع الأخيرة.

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وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان إن جميع المرضى الستة تم عزلهم، ويجري الآن تتبع الأشخاص المخالطين لهم والذين كانوا على صلة بهم.
وأعلنت أكثر من 10 دول عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس، منها 3 دول عربية.


وقد تم اكتشاف هذه السلالة في بريطانيا خلال الأسابيع الماضية، وبحسب خبراء الصحة والسلطات الصحية البريطانية، فإن خطورة السلالة الجديدة للفيروس تتمثل في سرعة انتشارها، ولم يؤكدوا حتى الآن ما إذا كانت تسبب مرضا أكثر خطورة من السلالة السابقة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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