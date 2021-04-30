الهند تسجل زيادة قياسية يومية بإصابات كورونا

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة، تسجيل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386452، في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 3498 خلال 24 ساعة الماضية.

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وأفادت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الحصيلة الجديدة رفعت بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 208330 حالة وفاة و 18 مليونا و762976 إصابة مؤكدة، فيما ارتفع عدد المتعافين في المقابل إلى 15 مليونا و 384418 شخصا.

--(بترا)