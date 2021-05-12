الهند : وفيات كورونا تجاوزت الـ250 ألفا والإصابات 23 مليونا

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم الأربعاء، أن عدد وفيات كورونا في الهند قد تجاوز الـ250 ألفا ليصل إلى 254197 حالة، وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات الـ23 مليونا .

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وأفادت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي أن الولايات الهندية قد سجلت ما مجموعه 4205 حالات وفاة، وهي الأعلى حتى الآن، خلال الـ24 ساعة الماضية ، فيما سجلت 348421 حالة إصابة منذ صباح الثلاثاء، ليرتفع الإجمالي إلى 23 مليونا و 340938 إصابة مسجلة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المتعافين من الفيروس 19 مليونا و382642 شخصا .



وأشارت الوزارة الى أنه لا تزال هناك ثلاثة ملايين و704099 حالة نشطة في البلاد .

المصدر: بترا