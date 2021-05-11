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الثلاثاء، 11-05-2021 09:56 م

الولايات المتحدة.. الجرعات المعززة للقاح كورونا مجانية

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الوكيل الاخباري - قال ديفيد كيسلر كبير المسؤولين العلميين في فريق الاستجابة لجائحة كورونا في البيت الأبيض، إن الجرعات المعززة للقاح كوفيد-19 ستكون مجانية "إذا لزم الأمر".

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وفي كلمة أمام أعضاء لجنة اللجنة في مجلس الشيوخ، أشار كيسلر إلى أن الحكومة الفيدرالية لديها تمويل لشراء جرعات إضافية من اللقاحات، لذلك لن يضطر الأفراد إلى الدفع مقابل اللقاح.


وأضاف: "نحن نخطط، وأؤكد على كلمة التخطيط، لتوفير جرعات معززة للشعب الأمريكي إذا لزم الأمر".


يذكر أن لقاح "فايزر" هو الأغلى ثمنا بين اللقاحات المستخدمة حاليا بموجب إذن استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء، ويبلغ ثمنه 39 دولارا للجرعتين، أما لقاح "موديرنا" فثمنه حوالي 32 دولار، بينما لقاح "جونسون آند جونسون" المكون من جرعة واحدة فثمنه 10 دولارات.

 

روسيا اليوم

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