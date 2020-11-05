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الخميس، 05-11-2020 04:51 م

الولايات المتحدة: تسجيل 103 الف إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري- تم اكتشاف ما يقارب من 103 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقالت جامعة "جونز هوبكنز"، التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية ومن وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، إن مرض كوفيد-19، تسبب بوفاة 1097 شخصا خلال اليوم الماضي، وهو رقم قياسي في الزيادة اليومية منذ بداية الوباء.


وبحسب معطيات الجامعة، سجل الأطباء في الولايات المتحدة 102831 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي نهاية أكتوبر، تم تسجيل الرقم القياسي السابق في الولايات المتحدة، حوالي 99.3 ألف حالة.


وبشكل إجمالي، تم تسجيل 9488591 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وتوفي أكثر من 233.7 ألف مريض، تم تأكيد إصابتهم بالمرض.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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