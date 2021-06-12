ايطاليا: نجاح عملية زراعة أعضاء من متبرعين مصابين بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت إيطاليا، الخميس، نجاح عمليتي زراعة أعضاء من متبرعين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لمرضى سلبيين دون التسبب في نقل العدوى للمريضين، وهي ”الأولى على مستوى العالم“، وفقا للمركز الوطني للزراعة (CNT).



وأشار المركز، في بيان له، إلى أن هاتين هما أول عمليتي زرع أعضاء في العالم من متبرعين متوفيين أصيبا بكورونا لمرضى سلبيين ليس لديهم أجسام مضادة.



وأُجري التدخل الأول في أبريل/نيسان الماضي في مستشفى ”سانت أورسولا“ في ”بولونيا“ شمال إيطاليا، لرجل يبلغ من العمر 64 عاما، بينما تم إجراء التدخل الثاني في منتصف مايو/أيار الماضي في مستشفى بامبينو جيسو للأطفال في روما، لفتى يبلغ 15 عاما.

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المصدر: إرم