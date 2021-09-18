السبت 18-09-2021
الوكيل الاخباري

اسماء مراكز الجرعة المعززة لمن يعانون نقص المناعة

أنصار ترامب يتظاهرون أمام الكونجرس

بري يطالب بوقف الاعتداء الاسرائيلي على حقوق لبنان النفطية

وفاة طفل واصابة 4 آخرين بتدهور مركبة في إربد

ندوة علمية بعنوان "التحولات في العالم العربي بعد أحداث 11 سبتمبر.. الآفاق والمآلات

اتفاق لوقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة

الأمن العام يحقق بالاعتداء على عشريني في إربد

اليمن.. إدانات لإعدام الحوثيين 9 أشخاص رميا بالرصاص

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

العراق: القوات الاجنبية تكمل مغادرتها مع نهاية العام

السبت، 18-09-2021 09:31 م

بدلاً من الفنادق.. الصين تنشىء محطة دولية للحجر الصحي

image


الوكيل الإخباري-قالت وسائل إعلام صينية ان أول محطة صحية دولية عملاقة في الصين تقدم خدمات الحجر الصحي والخدمات الطبية لجميع المسافرين الوافدين إلى الصين من المتوقع أن تدخل حيز الإستخدام في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين في أواخر سبتمبر الجاري، مما قد يقلل من مخاطر العدوى أثناء الحجر الصحي ويحل محل فنادق الحجر الصحي.

تم الانتهاء من بناء المرحلة الأولى من المحطة وبدأت الدفعة الأولى من 184 من الكوادر الطبية العمل فيها أمس.

المحطة التي تبلغ مساحتها 250 ألف متر مربع وتضم 5074 غرفة.. هي أول محطة صحية دولية في الصين ستحل محل فنادق الحجر الصحي.
وستعمل الدفعة الأولى من الطاقم الطبي بمساعدة أجهزة الذكاء الاصطناعي لتقليل الاتصال البشري غير الضروري.

يمكن أن تساعد المعدات الذكية المسافرين في إجراء فحص درجة الحرارة، والتحقيق الوبائي، وتسجيل الدخول والخروج، بينما يمكن للشاشة الموجودة في غرفة الحجر الصحي تحميل المعلومات الصحية تلقائيًا وإجراء فحوصات درجة الحرارة، مع توفير الروبوتات للطعام والضروريات اليومية الأخرى للمسافرين.

كانت قوانغتشو واجهت مهمة كبيرة في الحجر الصحي للمسافرين الوافدين الى الصين، الذين تم عزلهم سابقًا في فنادق قريبة من المناطق المكتظة بالسكان في وسط المدينة، مما يشكل خطرًا للإصابة بالعدوى المحلية. وشهدت المدينة أول انتشار للفيروس في الصين مع متغير دلتا في مايو.
وستعمل محطة الحجر الصحي الجديدة على تجنّب حدوث العدوى أثناء فترة الحجر الصحي.
اضافة اعلان

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

خفافيش لاوس ترشد باحثين إلى منشأ كورونا

6145f9264c59b7675a6e9c24 (1)

تراجع الإصابات اليومية بكورونا في السعودية إلى 68 حالة

614609f442360454d53b7a83

ما العقار الطبي الجديد الذي تسعى مصر لتوفيره في مواجهة كورونا؟

614602f542360455ac44ced6

للأسبوع الـ10 على التوالي.. احتجاجات ضد التصاريح الصحية في فرنسا

614605274c59b768546ef590

بريطانيا تسجل 30144 إصابة و164 وفاة جديدة بكورونا

لقاح أسود

أيهما أفضل موديرنا أم فايزر؟ دراسة أميركية تكشف مفاجأة

أخبار متعلقة
الصين

الصين تفرض إغلاقات مع تصاعد الإصابات بكورونا

614084114c59b7474a4534b6

الصين في مواجهة بؤرة جديدة لكورونا بين تلاميذ المدارس

3600

اكتشاف بؤرة جديدة لـ 'كورونا' في الصين

613d41204c59b720b77e8979

19 وفاة و262 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الصين

الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصين

الصين تعلن خلو البلاد من الإصابات بفيروس كورونا