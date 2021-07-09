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الجمعة، 09-07-2021 07:31 م

بريطانيا : أكبر ارتفاع للإصابات بكورونا منذ 22 يناير

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة البريطانية، الجمعة، 35707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في أعلى حصيلة يومية منذ 22 يناير.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 35707، مقارنة مع 32548 الأربعاء و32551 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5058093 إصابة.
وتمثل حصيلة اليوم أعلى مستوى للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ يوم 22 يناير، حينما بلغ هذا المؤشر 40011 حالة.


وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 29 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 33 الأربعاء و35 الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128365 شخصا.
كما أفادت المعطيات الحكومية في البلاد بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 45.697 مليون شخص، بينهم أكثر من 34.374 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.


وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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