الأحد 10-01-2021
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الأحد، 10-01-2021 08:11 م

بريطانيا: الوضع في المستشفيات خطير

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 الوكيل الاخباري - حذر كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية كريس ويتي، من الوضع الذي تواجهه المستشفيات في انجلترا مع استمرار ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كوروناـ واصفا الوضع بأنه "خطير".
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وكتب ويتي في صحيفة صنداي تايمز، اليوم الأحد، "إذا استمر الفيروس على هذه الوتيرة، فسوف تواجه المستشفيات صعوبات حقيقية"، موضحاً أن "المستشفيات مكتظة دائما في فصل الشتاء، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بعض مناطق البلاد تواجه حاليا أخطر وضع يمكن لأي شخص أن يتذكره".

وقال ويتي، "لن يكون لدى المستشفيات مجال لاستقبال حالات الطوارئ المعاد توجيهها في الشبكات الإقليمية، وستصبح نسب الموظفين إلى المرضى التي جرى تجاوزها بالفعل "غير مقبولة حتى في العناية المركزة".

وناشد ويتي الجمهور اتباع الإرشادات لمنع انتشار الفيروس، وتجنب التفاعلات غير الضرورية التي قد تؤدي إلى مزيد من الحالات.

 




 

 


 

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