بريطانيا: شخص من كل ثمانية أصيب بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أظهرت دراسة رسمية أن واحداً من ثمانية أشخاص في انكلترا أصيب بفيروس كورونا المستجد في كانون الأول الماضي على خلفية ظهور سلالة جديدة من الفيروس.وحسب الدراسة التي أجراها مكتب الإحصاء الوطني الحكومي البريطاني، ونشر نتائجها اليوم الثلاثاء، فإن واحدا من أصل عشرة أشخاص في ويلز، وواحداً من 13 في ايرلندا الشمالية وواحدا من 11 شخصا في اسكتلندا أصيبوا بالفيروس في الفترة نفسها.وأشار المكتب إلى فحوصات الأجسام المضادة التي أجريت بشكل عشوائي على السكان وأتاحت بالتالي تحديد الأشخاص المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض وليس فقط أولئك الذين تكون نتيجة فحصهم إيجابية.