بريطانيا.. 274 حالة وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا اليوم الجمعة، 24405 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية.

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وكانت بيانات الحكومة البريطانية ، قد أظهرت رصد 23065 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، مما يشير إلى النسق الاتصاعدي لعدد الإصابات في الأيام الأخيرة.



وسجلت بريطانيا أيضا 274 حالة وفاة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الأيام السبعة الأخيرة إلى 1882 حالات.

المصدر: روسيا اليوم

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