الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 07:11 م

أكثر من 24 ألف إصابة

بريطانيا.. 274 حالة وفاة جديدة بكورونا

بريط
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا اليوم الجمعة، 24405 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية.

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وكانت بيانات الحكومة البريطانية ، قد أظهرت رصد 23065 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، مما يشير إلى النسق الاتصاعدي لعدد الإصابات في الأيام الأخيرة.


وسجلت بريطانيا أيضا 274 حالة وفاة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية.


ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الأيام السبعة الأخيرة إلى 1882 حالات.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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