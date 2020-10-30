بريطانيا.. 274 حالة وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا اليوم الجمعة، 24405 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية.
وكانت بيانات الحكومة البريطانية ، قد أظهرت رصد 23065 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، مما يشير إلى النسق الاتصاعدي لعدد الإصابات في الأيام الأخيرة.
وسجلت بريطانيا أيضا 274 حالة وفاة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الأيام السبعة الأخيرة إلى 1882 حالات.
المصدر: روسيا اليوم
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