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الإثنين، 08-02-2021 11:39 ص

بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

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الوكيل الاخباري - في تصريح للوزير البريطاني المسؤول عن نشر اللقاح في بريطانيا، ناظم الزهاوي، قال إن المملكة المتحدة ليس لديها أي نية لاستخراج جوازات سفر للقاح كورونا، موضحا أن اللقاح ما زال غير إلزامي في بريطانيا، ومرجحاً أن يصبح لقاح كوفيد-19 سنويا، مثل الأنفلونزا الموسمية.

وأضاف الزهاوي: "هناك عدة أسباب لعدم منحنا جوازات سفر اللقاح. اللقاحات ليست إلزامية في هذا البلد. كما قال بوريس جونوس للبرلمان، فهذه ليست الطريقة التي نفعل بها الأشياء في المملكة المتحدة. نحن نقر بالأمور من خلال التنسيق، ما زلنا لا نعرف ما هو تأثير اللقاحات على التنقل".

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وأضاف أن "جواز سفر للقاح سيكون تمييزيا. بالطبع لديك دليل على تلقيك اللقاح من قبل طبيبك. وإذا طلبت جهات أخرى تقديم دليل على ذلك. فهذا الأمر يعود إلى تلك البلدان. لقد أعطينا الجرعة الأولى لـ 11.5 مليون شخص. وليس لدينا أي خطة لاستخدام جواز سفر لقاح".


كما أكد الوزير البريطاني في تصريحه أنه من المحتمل جدًا الحصول على جرعة معززة وتطعيمات سنوية للقاح كوفيد-19 في بريطانيا لمواجهة الفيروس المتحور.

 

الزهاوي أضاف: "نرى كثيرا على الأرجح تعزيزا سنويا للقاح أو تعزيزا في الخريف للقاح ثم تعزيزا سنويا، وهي الطريقة التي نتعامل بها مع لقاحات الإنفلونزا، أنت تنظر إلى نوع متغير من الفيروس ينتشر حول العالم، أنت تنتج بسرعة نوعا مختلفا من اللقاح ومن ثم تبدأ في تطعيم وحماية الأمة".


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