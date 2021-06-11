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الجمعة، 11-06-2021 07:38 م

بعد تحسن الوضع الوبائي .. ألمانيا تخطط لرفع قيود السفر

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها تخطط لرفع قيود السفر بداية من 1 تموز (7) القادم لسكان الدول التي يقل معدل الإصابة بها عن 200 لكل 100 ألف نسمة، في غضون سبعة أيام.

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وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الجمعة: "مع حلول فصل الصيف، يعود الأمل والثقة إلى ألمانيا. تتناقص الإصابة في العديد من الأماكن، ويجري تطعيم المزيد والمزيد من الأشخاص. وبعد أشهر طويلة من الإغلاق، يمكننا الاستمتاع بحياة طبيعية، وهذا ينطبق أيضا على السفر".


وأوضح أن ألمانيا ستلغي التوصية العامة الخاصة بحظر السفر إلى المناطق التي تعتبر خطرة، بداية من 1 يوليو، مضيفا أن السلطات ستستمر في مراقبة الوضع الوبائي في العالم وإصدار توصيات بخصوص الدول ذات معدل الإصابة المرتفع بشكل خاص، والدول التي يعتبر الوضع فيها خطرا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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