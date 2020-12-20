بلجيكا تعلق الرحلات القادمة من بريطانيا وألمانيا تدرس القرار

الوكيل الإخباري - قررت بلجيكاتعليق الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا منتصف، ليل الأحد، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر في جزء من الأراضي البريطانية.

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وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو أن "مدة التعليق ستكون 24 ساعة على الأقل" وفقا لتصريح أدلى به للتلفزيون البلجيكي.



وتدرس ألمانيا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب أفريقيا لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد وفقا لمصدر حكومي.



وكانت هولندا قد أصدرت قرارا بحظر كل الرحلات الآتية من المملكة المتحدة ودخل حيز التنفيذ الأحد.



وجاءت هذه القرارات عقب إعلان الحكومة البريطانية إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرق إنجلترا ، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات منسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا حيث صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن "السلالة الجديدة من الفيروس خرجت عن السيطرة"، لتبرير إعادة فرض الإغلاق في البلاد ،موضحا أنها تدابير قد تستمر حتى توزيع اللقاح .



