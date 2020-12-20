الأحد 20-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار مرتقب بإعادة تفعيل طلبات حبس المدين بالاردن

الأردن على موعد مع منخفض جديد هذا الاسبوع

سلطنة عُمان: 648 إصابة جديدة بكورونا

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 5.1 مليون دينار

قرارات من مجلس الوزراء بشأن الرواتب والعلاوات

تعميم من رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة

الملك يزور البحرين غداً الاثنين

قرارات من مجلس الوزراء

الاحتلال يجرف أجزاء من مقبرة الشهداء في القدس

ثاني حالة إنتحار خلال 24 ساعة بعمان

الأحد، 20-12-2020 02:24 م

بلجيكا تعلق الرحلات القادمة من بريطانيا وألمانيا تدرس القرار

_115110707_mediaitem115110704


الوكيل الإخباري - قررت بلجيكاتعليق الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا منتصف، ليل الأحد، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر في جزء من الأراضي البريطانية.

اضافة اعلان

وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو أن "مدة التعليق ستكون 24 ساعة على الأقل" وفقا لتصريح أدلى به للتلفزيون البلجيكي.


وتدرس ألمانيا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب أفريقيا لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد وفقا لمصدر حكومي.


وكانت هولندا قد أصدرت قرارا بحظر كل الرحلات الآتية من المملكة المتحدة ودخل حيز التنفيذ الأحد.


وجاءت هذه القرارات عقب إعلان الحكومة البريطانية إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرق إنجلترا ، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات منسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا حيث صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن "السلالة الجديدة من الفيروس خرجت عن السيطرة"، لتبرير إعادة فرض الإغلاق في البلاد ،موضحا أنها تدابير قد تستمر حتى توزيع اللقاح .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122020200547529137472

الكويت: 3 وفيات و204 إصابات جديدة بكورونا

000_1QC68C

إيران: 177 وفاة و 6312 إصابة جديدة بكورونا

640

سلطنة عُمان: 648 إصابة جديدة بكورونا

xjO3rG4CU2Hiih9roEEMb9QI5QoAmmptrTFZ0V2x

وزير الصحة البريطاني: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة

5e63f8b51f4b6

الإمارات: 3 وفيات و1171 إصابة جديدة بكورونا

thumbs_b_c_c07d401b24d0205527a1e756e9c87a4d

تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول جديدة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_c07d401b24d0205527a1e756e9c87a4d

تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول جديدة

_111782646_carehome1

تسعينية تتلقى أول لقاح ضد كورونا في بريطانيا

دوم

وزير الخارجية البريطاني يحذر من موجة كورونا ثالثة في بريطانيا

54146739_403

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

1047267787_0_380_3082_2048_1000x541_80_0_0_c9c4a815cced4f43db89c082a505024b

انخفاض أسهم شركة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا لليوم الثالث على التوالي

1123

بريطانيا: 511 وفاة و 20252 إصابة جديدة بكورونا