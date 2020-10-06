بوتين: تهديد كورونا لم يتراجع ونحن مستعدون لكل سيناريو

الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد السلطات لأي سيناريو فيما يتعلق بتطور جائحة كورونا في البلاد، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن تراجع تهديدها.

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وقال بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو، أجراه مع رؤساء الكتل الحزبية البرلمانية، اليوم الثلاثاء: "تهديد الفيروس لم يزل، ولم يتراجع، لكننا مستعدون لكل التطورات. سنتخذ خطوات واضحة ومنسقة، وسندعم مواطنينا ومؤسساتنا الاجتماعية، ومنظومتنا الصحية".



وعبر رئيس الدولة عن اعتقاده بأن تلاقي مثل هذه القرارات "تفهم ودعم جميع الكتل الحزبية في مجلس الدوما (النواب)".

المصدر: روسيا اليوم



