تايوان تعلن تسجيل إصابات بسلالة كورونا البرازيلية

الوكيل الإخباري - أعلنت تايون عن تسجيل ثلاثة إصابات بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في البرازيل، وألزمت جميع القادمين إلى الجزيرة من هناك بالخضوع للحجر الصحي بأحد المنشآت اعتبارا من الأسبوع الحالي.

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وذكر وزير الصحة التايواني، تشين شيه-تشونج، أن الثلاثة، الذين أعلن المسؤولون عن إصابتهم لأول مرة الشهر الماضي ويتلقون حاليا العلاج في المستشفى، مصابون بما يُعرف باسم سلالة "بي1 البرازيلية".



وأضاف أن كل من سيصل إلى تايوان قادما من البرازيل، أو من كان في البرازيل خلال آخر 14 يوما، سيوضع في الحجر الصحي بأحد المنشآت لمدة أسبوعين اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء، وكذلك القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا، لمنع انتشار السلالات المختلفة.



وحصدت الجائحة أرواح 245977 شخصا في البرازيل، وهو أعلى عدد وفيات بالفيروس خارج الولايات المتحدة.



وحققت تايوان نجاحا كبيرا في السيطرة على الجائحة بفضل الإجراءات الوقائية المبكرة الفعالة مثل إغلاق معظم حدودها، ولا توجد سوى 40 حالة إصابة نشطة تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات.



المصدر : روسيا اليوم

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