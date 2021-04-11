تركيا : الجائحة ستخلف توازنات إقليمية جديدة ودورنا سيزداد أهمية

الوكيل الإخباري - أعرب السفير التركي الجديد لدى الولايات المتحدة حسن مراد مرجان، عن قناعته بأن تأثيرات جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى زيادة أهمية دور بلده في المنطقة.

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وقال الدبلوماسي في مقابلة نشرتها اليوم الأحد وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن توازنات جديدة ستظهر عقب انتهاء الجائحة، وأنه "من المؤكد أن أهمية تركيا في المنطقة ستكون أكثر من السابق".



وأشار مرجان إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرك جيدا أهمية دور تركيا والتضامن عبر الأطلسي، لافتا إلى ضرورة الحديث عن القيم المشتركة والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم بدلا عن التركيز على الخلافات.



وذكر السفير أن تركيا دولة لا غنى عنها بالنسبة للولايات المتحدة إذا رغبت واشنطن في مواصلة وجودها كقوة مؤثرة في الشرق الأوسط وأوروبا، مضيفا أنه من الطبيعي أن تشهد العلاقات التركية-الأمريكية فترات تراجع وتقدم وفقا للتطورات، إلا أنه يجب منع الخلافات القائمة من "تسميم مجالات التعاون" بين الدولتين.

روسيا اليوم