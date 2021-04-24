تسجيل أول إصابة بكورونا المتحورة الهندية في سويسرا‎

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة في البلاد بنسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية، التي يرجع إليها السبب في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في الهند.



وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، في تغريدة: ”تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا“، مضيفا أنها اكتشفت لدى شخص كان يمر في أحد مطارات البلاد، دون إعطاء تفاصيل عن الحالة.



وتأتي الأنباء بعدما أعلنت السلطات البلجيكية، الخميس، أن مجموعة من 20 طالب تمريض هنديا قدموا من باريس، تأكدت إصابتهم بالنسخة الهندية.

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المصدر: إرم