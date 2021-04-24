السبت 24-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الضمان يعلن بدء صرف مبالغ مالية لـ 50 ألف مستفيد اعتباراً من الاحد

تونس تقترح اغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية للحد من كورونا

العايد يتفقد مركز إربد الثقافي

ألمانيا: تشدد قيودها لاحتواء فيروس كورونا

مصر تحذر من تداعيات الموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا

بلدية الطفيلة تدعو لعدم تفريغ مخلفات البناء على جوانب الطرق

تشييع جثمان الفنان متعب الصقار - صور

نقابة الممرضين : اجتماع طارئ بوزير الصحة

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

ابو حسان : الحكومة مطالبة بوضع برامج داعمة لاستدامة القطاعات المتضررة

السبت، 24-04-2021 05:00 م

تسجيل أول إصابة بكورونا المتحورة الهندية في سويسرا‎

Doc-P-815768-637547604346600349


الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة في البلاد بنسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية، التي يرجع إليها السبب في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في الهند.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، في تغريدة: ”تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا“، مضيفا أنها اكتشفت لدى شخص كان يمر في أحد مطارات البلاد، دون إعطاء تفاصيل عن الحالة.

وتأتي الأنباء بعدما أعلنت السلطات البلجيكية، الخميس، أن مجموعة من 20 طالب تمريض هنديا قدموا من باريس، تأكدت إصابتهم بالنسخة الهندية.

اضافة اعلان
 

المصدر: إرم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بدء-إغلاق-عام-جديد-في-لبنان-لمواجهة-كورونا

تونس تقترح اغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية للحد من كورونا

1619273762093

ألمانيا: تشدد قيودها لاحتواء فيروس كورونا

ايران كورونا

مصر تحذر من تداعيات الموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا

sick-woman-trying-sense-smell-fresh-tangerine-orange-has-symptoms-covid-19-corona-virus_165285-1941

هل فقدت حاسة الشم خلال الإصابة بفيروس كورونا؟.. إليك الحل

مممممممم

توقيف رجل نقل عدوى كورونا إلى أكثر من 20 شخصا في أسبانيا

وفاة

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
AFP_97P9NP

الهند تسجل أعلى معدلات قياسية يومية في ضحايا كورونا

607d27c64c59b727fa74e512

الهند تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا

607534c34c59b77cde77e94f

الهند تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا في العالم

606eacd64c59b74ea46a0f65

رئيس وزراء الهند يتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا

606abc2e4236047c8c7fdf19

للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في الهند تتخطى 100 ألف

605436bb4c59b704e8264672

الهند تسجل أعلى مستوى للإصابات اليومية بكورونا منذ أكثر من خمسة أشهر