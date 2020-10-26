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الإثنين، 26-10-2020 11:52 ص

تعرف على طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من كوفيد-19

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الوكيل الاخباري - كشف الدكتور عبدالله خوجايف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة في روسيا، كيف يمكن استعادة حاسة الشم بعد الشفاء من مرض "كوفيد-19".

ومن أجل ذلك ينصح الأخصائي بضرورة وصول الهواء إلى النهايات العصبية المنتشرة داخل الأنف.

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ويقول، "يجب استخدام مستحضرات طبية (قطرات) تضيق الأوعية الدموية في الأنف، ورش تجويف الأنف بمحلول ملح البحر وتوفير رطوبة الهواء في الغرفة".


وأشار الأخصائي، إلى ضرورة تناول فيتامينات В والفيتامينات المتعددة من أجل استعادة الخلايا العصبية. كما يجب اتباع نظام غذائي صحيح، وتناول كميات كبيرة من الماء، والامتناع عن التدخين .


ويذكر أن الدكتور فلاديمير زايتسيف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أشار في وقت سابق، إلى أن "كوفيد-19" ليس العامل الوحيد المسبب لفقدان حاسة الشم، ولكن عند الإصابة بهذا المرض فإن الفقدان المؤقت لهذه الحاسة يكون بطيئا وتدريجيا مقارنة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة.



 

 

 المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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