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الأحد، 18-04-2021 03:23 م

تعرف على هذه الطريقة لكي لا يزعجك فحص كورونا!

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الوكيل الاخباري - أجرى ملايين الأشخاص حول العالم الفحص الخاص بـ"كوفيد 19" أو فيروس كورونا المستجد. ويُجرى هذا الفحص عبر إدخال عود طويل من القطن إلى أعلى فُتحة الأنف، وهو أمر مزعج ولا يحبّه الكثيرون.

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لكن يبدو أنه يمكن اتباع طريقة تساعد على تحمل الإزعاج وتمنع تدميع العينين أو الرغبة في العطاس أثناء الفحص. ولذلك يجب القيام بهذه الخطوات: الحرص على تنشّق الهواء بعمق قبل إرجاع الرأس إلى الخلف لكي يتمكّن الممرض من إدخال عود القطن في الأنف، ثم إخراج الهواء ببطء أثناء العملية. فهذا يساعد على تهدئة الأنف وعدم الشعور بالانزعاج ويحدّ من الرغبة في العطاس.


فمن الخطأ في هذه الحالة ما يفعله الكثيرون، وهو حبس الأنفاس الذي قد يسبّب الشعور بالألم.

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