تونس الأولى عالميا في مستوى انتشار المتحور الهندي

الوكيل الإخباري - بلغت نسبة انتشار السلالة المتحورة الهندية 'دلتا' 90 بالمئة من مجموع الاصابات بفيروس كورونا في تونس بما يجعلها في المرتبة الأولى عالميا في مستوى انتشار هذا المتحور، وفق ما كشفه عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا رياض دغفوس.

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ونقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم الجمعة عن دغفوس، ان نسبة انتشار المتحور الهندي "دلتا" في تونس تجاوز نطاق انتشارها في الهند، حيث ظهر لأول مرة، مشيرا الى أن احتواء مخاطر هذه السلالة سريعة الانتشار يتطلب الالتزام بقواعد التباعد ولبس الكمامة والتسريع في انجاز حملة التطعيم المضاد لكورونا.



وذكر، أن الحملة الوطنية للتلقيح تشهد تقدما هاما في الوقت الذي تقدر فيه نسبة الملقحين بجرعتين 10 بالمئة من المواطنين المعنيين بالتطعيم، مؤكدا ان هدف السلطات الصحية يتمثل في رفع عدد الأشخاص المنتفعين بالتلقيح ليصل الى 100 ألف ملقح يوميا، من أجل التوصل إلى تلقيح 50 بالمائة من التونسيين قبل تشرين الأول لمقبل.



وذكر في سياق آخر، ان وزارة الصحة التونسية تركز على اتمام عمليات التلقيح للأشخاص الذين يتجاوز سنهم 50 سنة، تليهم الفئات الأقل سنا الى حين الوصول الى تطعيم فئتي الشباب ثم الأطفال.

المصدر : بترا