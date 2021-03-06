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السبت، 06-03-2021 01:00 م

تونس تفرض إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - كشفت السلطات التونسية عن توصيات رفعتها لجنة مجابهة كورونا في البلاد بشأن الوضع الوبائي بها.

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وبحسب موقع "ألترا تونس" فقد أعلنت نصاف بن علية، الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية، عن إجراءات جديدة أقرّتها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، بعد عملية تقييم لتطورات الوضع الوبائي في البلاد.

وأكدت بن علية أن الحكومة وبناء على ما رفعته اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا قد قررت رفع منع التنقل بين الولايات وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.


وقررت الحكومة أيضا، وفقا للمتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، تقليص ساعات حظر التجوال لتصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا.


كما أكدت كذلك على أن الإجراءات الجديدة ستشمل تأخير توقيت غلق المقاهي والمطاعم إلى الساعة الثامنة مساء مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية.


وشددت على ضرورة وجود تحليل سلبي "بي سي آر" للوافدين إلى تونس برًا أو بحرًا أو جوًا، مؤكدة على ضرورة أن لا يتجاوز 72 ساعة.


وقالت إن الحجر الصحي سيكون في مكان يختاره الوافد لمدة 48 ساعة قبل أن يقوم بتحليل ثان.


وأكدت أن الحكومة قررت أيضا ضرورة تكثيف التحاليل السريعة بصفة عشوائية في مختلف مناطق العبور من وإلى تونس.


يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية، كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي، اكتشاف إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.


وقالت الوزارة: "في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي تم اكتشاف "السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن في تونس".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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