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الخميس، 19-05-2022 09:58 ص

خبراء أمريكيون يحذرون من تزايد حالات الإصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري - حذر كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، داعين إلى ضرورة استئناف تعزيز تدابير الحماية الشخصية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية.

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وقال مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، ومستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا، الطبيب أشيش جها، ومديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، في تقرير مشترك إن "ثلث الأمريكيين يعيشون في مجتمعات تشهد مستويات متزايدة من حالات الإصابة بكورونا، والتي قد تتسبب في دخولهم للمستشفيات".


وأوضح التقرير أن أعداد الإصابات تقترب من متوسط 100 ألف حالة يوميا، مشددا على أن "الوضع الحالي أقل خطورة من موسم انتشار أوميكرون، ولكن الولايات المتحدة لن تكون مستعدة للاستجابة بفعالية في الأشهر المقبلة إذا لم يخصص الكونغرس مليارات الدولارت كمساعدات لمواجهة الجائحة".


ودعت والينسكي أولئك الذين يعيشون في مناطق ترتفع فيها أعداد الإصابات، إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، واتخاذ خطوات أخرى لحماية أنفسهم، مضيفة: "نظرا لأننا نشهد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة في أجزاء من الولايات المتحدة، فإننا نشجع الجميع على استخدام الأدوات المتاحة لمنع مزيد من العدوى والأمراض الشديدة، بما في ذلك ارتداء الكمامات، وإجراء الاختبارات، والاستمرار بحملات التطعيم وتعزيزها".

 

روسيا اليوم 

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