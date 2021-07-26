الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في إربد

12 طائرة اثيوبية تهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

ارتفاع حالات التبرع بالقرنيات في مأدبا

قرار جديد للرئيس التونسي

وزارة التربية تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

الأمم المتحدة تعلق على أحداث تونس

الصحة تغلق منشآت لم تلتزم بأوامر الدفاع خلال فترة عيد الأضحى

تربية الأغوار الشمالية تبحث خطة تعويض الفاقد التعليمي

مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا منذ حزيران الماضي

وزير الصحة يكشف عن إجراءات سيجري الإعلان عنها قريبا

الإثنين، 26-07-2021 08:03 م

خبيرة بريطانية: تحورات كثيرة في سلالة دلتا تجتاح العالم

كورونا


الوكيل الإخباري - قالت شارون بيكوك، خبيرة علوم الجينوم البريطانية المعنية بدراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا، إن الطريق سيكون طويلاً لعودة الحياة لطبيعتها من الجائحة.

اضافة اعلان


وأضافت بيكوك في حديث مع وكالة "رويترز"، أنها متأهبة لحدوث تحورات جديدة في السلالة دلتا من كورونا التي تجتاح العالم حالياً.


وأنهى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات العزل العام في إنجلترا، وقال إن على بريطانيا أن تتعلم وبحذر كيف تتعايش مع الفيروس، وإن الطرح السريع للقاحات سمح بإعادة فتح الأنشطة في الصيف.


لكن بيكوك قالت إن عملية العودة للمسار الطبيعي للأمور ستكون بطيئة بسبب التوزيع غير المتعادل للقاحات عالمياً.


وأضافت: "إنه طريق طويل جداً لعودة الأمور لما كانت عليه". وأشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لنظام مراقبة عالمي واضح لظهور السلالات الجديدة والتنسيق بشأن أفضل لقاحات لمواجهتها، كما يتم مع الإنفلونزا".

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح ٣

علماء يختبرون أثر الحوافز المادية في تشجيع الناس على التطعيم ضد كورونا

مطار

بريطانيا.. مطالبات بتخفيف قيود السفر لتلافي مزيد من الخسائر

w

الجزائر تسجل أعلى حصيلة منذ بدء الجائحة

لقاح ٧

ماكرون: 40 مليون مواطن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا

العراق ٢

العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

مصر

الصحة المصرية تحذر المواطنين من موجة كورونا رابعة

أخبار متعلقة
كورونا

الصحة البريطانية:تسجيل 27 وفاة و 27125 إصابة بكورونا

1

بريطانيا: 23 وفاة و 20479 إصابة جديدة بكورونا

102020189441754

المتحور دلتا يهدد بإعادة العالم إلى المربع الأول

جنوب

جنوب إفريقيا تشدد قيود احتواء كورونا إثر انتشار سلالة 'دلتا'

كورونا

بريطانيا تسجيل 11 وفاة و 14876 إصابة بكورونا

مصر

مصر .. تراجع مستمر للإصابات اليومية بكورونا