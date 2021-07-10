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السبت، 10-07-2021 02:21 م

دراسة تكشف تأثير لقاحات كورونا على المرضعات وصغارهن

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة عن تأثير لقاح فيروس كورونا على الرضاعة الطبيعية والمرضعات، بعد انتشار مخاوف من تلقيح تلك الفئة.

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أجرى باحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو دراسة لكشف تأثير لقاحات فايزر و موديرنا على الرضاعة الطبيعية، وتوصلوا  إلى أن المواد الجينية من اللقاحين لا يمكن أن تنتقل عبر حليب الأم إلى الرضيع، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل".


توصل الباحثون إلى تلك النتائج بعد اختبار عينات من حليب الثدي من سبع أمهات مرضعات خلال يومين من أخذ اللقاح، حيث تبين لهم عدم وجود لقاح مرسال الحمض النووي الريبي (mRNA).


وبحسب نتائج الدراسة، فإنه يمكن للأمهات الحصول على التطعيم، حيث انه لا ينتقل عبر لبن الثدي، فيما أظهرت دراسات أخرى أن الأجسام المضادة لعدوى كورونا تنتقل للرضيع، ما يمنحه مناعة ضد الفيروس.


وكان الباحثون قد طالبوا بإشراك النساء المرضعات والحوامل في التجارب السريرية الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، لتجنب المخاطرة بصحتهن، وعندما وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على لقاحي فايزر و موديرنا للاستخدام في الولايات المتحدة ، سمحت الوكالة للأفراد الحوامل والمرضعات بالحصول على التطعيم.


وأعربت أكاديمية طب الرضاعة الطبيعية عن دعمها لتلك الخطوة ، مشيرة إلى أن لقاحي فايزر و موديرنا يشكلان "القليل من المخاطر المعقولة" للأمهات الجدد وأطفالهن الرضع، مما يضمن حصول النساء الحوامل والمرضعات على التطعيم بأمان.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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