رئيس بيلاروسيا يعلن إصابته بأوميكرون

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه سبق أن أصيب بمتحور “أوميكرون”، من فيروس كورونا وتماثل للشفاء منه.



ونقلت وكالة “بيلتا” البيلاروسية الرسمية عن لوكاشينكو قوله:

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نلاحظ أن أوميكرون يمثل فيروسا مختلفا تماما، وأشتبه بأننا ربما انزلقنا إلى الإنفلونزا العادية. أقول ذلك كشخص كان قد أصيب للمرة الثانية، وهذه المرة بأوميكرون.



وتابع، أن متحور “أوميكرون” خلافا عن السلالات الأخرى من كورونا لا يتسبب في الالتهاب الرئوي.



مضيفا أنه تجاوز المرض وهو واقف على قدميه .