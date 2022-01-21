السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الجمعة، 21-01-2022 01:21 ص

رئيس بيلاروسيا يعلن إصابته بأوميكرون

2


الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه سبق أن أصيب بمتحور “أوميكرون”،  من فيروس كورونا وتماثل للشفاء منه.

ونقلت وكالة “بيلتا” البيلاروسية الرسمية عن لوكاشينكو قوله:

اضافة اعلان


نلاحظ أن أوميكرون يمثل فيروسا مختلفا تماما، وأشتبه بأننا ربما انزلقنا إلى الإنفلونزا العادية. أقول ذلك كشخص كان قد أصيب للمرة الثانية، وهذه المرة بأوميكرون.

وتابع، أن متحور “أوميكرون” خلافا عن السلالات الأخرى من كورونا لا يتسبب في الالتهاب الرئوي.

مضيفا أنه تجاوز المرض وهو واقف على قدميه .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8163b2ab082448339f0936beb4fd7fb2

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

e0e194bf-61cdc28d19492

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

1202222172738936174467

بريطانيا تسجل 297 وفاة ونحو 79 ألف إصابة بفيروس كورونا

19_2021-637696620868988393-898

الاستثمار الأوروبي يمول مبادرة كوفاكس للقاحات كورونا بـ 300 مليون يورو

1642254464713

قطر تسجل وفاة واحدة و3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا

48eef45c4bbbfda75fc5a7e60b060d4d

بعد عامين.. اكتشاف سر فقدان الشم والتذوق لدى مرضى كورونا

أخبار متعلقة
الصين

الصين تسجل 140 إصابة جديدة بكورونا

لبنان 3

لبنان.. مخاوف من تفشي أوميكرون

ماكرون

ماكرون يعقد اجتماعا خاصا بشأن كورونا يوم الاثنين

روسيا3

المكسيك تسجل 162 وفاة جديدة بكورونا

61c4ee52423604240069d3ec

ايطاليا تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا

61c59c434c59b74227575d53

3288 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة