الثلاثاء 29-06-2021
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الثلاثاء، 29-06-2021 01:57 م

روسيا: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 20616 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات، حيث بلغ 652 حالة وفاة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (6209)، تليها مدينة بطرسبورغ (2453)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1374).

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وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أن 14697 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 4 ملايين و984037 شخصا.


وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 5 ملايين و493557 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 134545 حالة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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