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الخميس، 24-06-2021 01:11 م

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 20 ألف إصابة

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الوكيل الإخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ 20 ألف إصابة لأول مرة منذ خمسة أشهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، عن رصدها 20182 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية (مقابل 17594 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 24 يناير الماضي.

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ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (8598 إصابة)، ولمقاطعتها (2308) ولثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1143).


وشهدت روسيا لليوم الثالث على التوالي قفزة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

 

وبشكل عام، ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة بواقع 568 حالة وفاة (مقابل 548 وفاة يوم أمس الأربعاء)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 28 يناير، فيما تماثل 13505 مرضى للشفاء.


وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و388695 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 131463 حالة وفاة، و341617 حالة نشطة، وأربعة ملايين و915615 حالة شفاء.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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