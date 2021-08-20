روسيا: انخفاض حصيلة وفيات كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن انخفاض عدد الوفيات بالفيروس، مبينا تسجيل 20992 إصابة و785 وفاة خلال الساعات 24 الماضية.

اضافة اعلان



وأشار المركز في بيان صحفي، إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 6.7 مليون حالة مؤكدة، من بينها 174485 وفاة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 5.98 مليون شخص.



--(بترا)