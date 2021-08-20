الجمعة 20-08-2021
الوكيل الاخباري

توجيهات ملكية بإرسال طائرة مساعدات طبية ثانية إلى لبنان

مهرجان عمان السينمائي يبدأ في 23 آب الحالي

12,116 حالة كورونا نشطة في المملكة

وفيات الجمعة 20/8/2021

مراكز إعطاء لقاح فايزر في المملكة الجمعة - أسماء

أجواء حارة في كافة المناطق اليوم

شكوى سعودية ضد الاتحاد الأوروبي

قتلى وجرحى بانهيار عقار مأهول بالسكان في مصر

بعد تهديده بتفجير الكونغرس.. المشتبه يسلم نفسه للسلطات

وصول عدد من مصابي انفجار عكار إلى أبوظبي للعلاج

الجمعة، 20-08-2021 03:45 م

روسيا: انخفاض حصيلة وفيات كورونا

3ea3c3d0-87ae-4d83-b9a6-050526a8ce7d


الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن انخفاض عدد الوفيات بالفيروس، مبينا تسجيل 20992 إصابة و785 وفاة خلال الساعات 24 الماضية.

اضافة اعلان


وأشار المركز في بيان صحفي، إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 6.7 مليون حالة مؤكدة، من بينها 174485 وفاة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 5.98 مليون شخص.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1228645529

بريطانيا: استخدام عقار جديد لمكافحة كورونا

152737

خبير أمراض معدية يوضح سبب عدم وجود دواء لكورونا

2020-09-18T171546Z_1996146488_RC251J9U5AFX_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BELGIUM-HOSPITAL

علماء يشرحون بالتفاصيل كيف ينتقل كورونا من الأنف إلى الدماغ.. فيديو

مم

الولايات المتحدة: 20 ألف طالب في الحجر الصحي بعد أسبوع من بدء العام الدراسي

استرازينيكاااا

شركة أسترازينيكا: نطور علاجا بالأجسام المضادة يقي من الإصابة بكورونا

جنين

الصحة الروسية تتحدث عن مخاطر الولادة المبكرة لمرضى كورونا

أخبار متعلقة
روسيا

روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية

بر

بريطانيا تسجل 31795 إصابة جديدة بكورونا

60fa53984c59b76b0d17f97d

الهند .. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 31 مليون إصابة

1

كورونا: روسيا ترصد وصول متحور غاما

كورونا

إيطاليا تسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا

روسيا كورونا

روسيا.. أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا